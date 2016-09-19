"Навіщо бути там, де тебе не поважають": олімпієць Верняєв заявив, що на ньому попіарилися, видавши квартиру в недобудові

Про це спортсмен написав на сторінці в Facebook.

За його словами, у березні 2015 року в Києві йому та іншим олімпійцям Жану Беленюку та Ігорю Радівілову видали сертифікати на квартири, які виявилися "просто дипломами".

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"Так от, до чого веду. Нам сказали, що в жовтні 2015 року буде здано будинок, вчора мені сказали , що будинок буде здано у другій декаді 2017 року", - розповів Верняєв .

"Чесно сказати, відчуваю себе людиною, на якій можна просто попіаритися, як це часто буває", - зазначив спортсмен.

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Верняєв додав, що його "золото і срібло Олімпійських ігор, срібло Жана, виявляється не варті того, щоб нам просто дали вже готові квартири, а коли піднімається питання, кажуть все не по закону, і коли наводять приклад, що за Євробачення дають 3-кімнатну квартиру...".

"З цього випливає питання: а навіщо бути там, де тебе не поважають?!", - заявив український чемпіон.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 22-річний гімнаст виграв дві медалі - срібло в індивідуальному багатоборстві та золото у вправах на брусах.

Олімпійська медаль Верняєва у багатоборстві стала першою за останні 16 років в історії української спортивної гімнастики після "бронзи" Олександра Береша в Сіднеї-2000.

Раніше в інтерв'ю УНІАН, олімпійський чемпіон Верняєв заявив: "Якщо б я хотів виїхати, поїхав би ще в 2012 році".