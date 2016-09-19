Збірна України розпочне плей-офф чемпіонату світу з футзалу з матчу проти Аргентини

На чемпіонаті світу 2016 року з футзалу, який проходить в Колумбії, визначилися всі пари плей-офф.

Збірна України в матчі 1/8 фіналу зіграє з командою Аргентини, яка є чинним чемпіоном Америки, а на чемпіонатах світу лише один раз у семи випадках не потрапляла до Топ-8.

Нагадаємо, в груповому етапі чемпіонату світу збірна України поступилася Бразилії з рахунком 1:3, після чого перемогла Мозамбік 4:2 і Австралію 3:1.

Починаючи з 2004 року, Україна також незмінно ставала учасником чвертьфіналу чемпіонату світу.