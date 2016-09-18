Збірна України програла Японії всі п'ять матчів у тенісному Кубку Девіса
12:26, 18 вересня 2016Інше
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Українські тенісисти не змогли потрапити до Світової групи турніру.
Калениченко програв останній матч / ukrtennis.com
Збірна України програла всі п'ять матчів японській команді в матчах плей-офф Світової групи Кубка Девіса.
В останньому поєдинку Данило Калениченко програв у двох сетах Йосіхіто Нісіокі - 2:6, 2:6.
Раніше збірна України втратила шанси на вихід у Світову групу Кубка Девіса. Українські тенісисти Ілля Марченко, Сергій Стаховський та Артем Смирнов програли японцям матчі одиночного розряду, а дует Стаховський/Смирнов поступився парі Кей Нісікорі/Юїті Сугіта.
Таким чином, Україна вчетверте в своїй історії не змогла подолати плей-офф Світової групи.
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