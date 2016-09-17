Росія оголосила допінгову війну усьому світу - німецькі ЗМІ

Німецький журналіст Хайо Зеппельт, який став автором численних фільмів-розслідувань про застосування заборонених препаратів в російському спорті, вважає, що Росія оголосила допінгову війну решті світу, повідомляє Газета ру.

«Росія почала допінгову війну. Мені не здається, що ця країна визнала наявність державної системи допінгу. Росія ігнорує факти і намагається приховати правду. Я не бачу можливостей для відновлення цієї країни у міжнародному спорті. Це може статися лише за умови, якщо Росія визнає наявність проблеми», — цитує Зеппельта VG.

За словами Зеппельта, якщо підтвердиться участь російських властей у хакерській атаці на систему WADA, в результаті якої були опубліковані дані про використання допінгу спортсменами з дозволу організації, то Росія повинна бути відсторонена від участі у всіх змаганнях.

«Якщо Росія не перестане перекладати провину на інших — на ЗМІ, на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) не припинить розмови про теорії змови і не закінчить загрожувати людям, якщо виявиться, що за хакерською атакою на WADA стоїть російська влади, то тоді потрібно розглянути питання про відсторонення Росії від усіх змагань.

Погрози на мою адресу? Я не буду коментувати деталі. Скажу лише, що вони надходили», — додав німецький журналіст.

Раніше голова незалежної комісії WADA Річард Макларен визнав, що застосування препаратів, що містять заборонені речовини, в терапевтичних цілях може використовуватися для ведення нечесної боротьби в спорті.