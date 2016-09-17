Українські тенісисти програли Японії в матчі плей-офф Світової групи Кубка Девіса

В Осаці (Японія) відбувся парний поєдинок матчу Кубка Девіса Японія - Україна, в якому японський дует Кей Нісікорі/Юїті Сугіта обіграв українців Артема Смирнова та Сергія Стаховського і, таким чином, приніс дострокову перемогу збірній Японії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:0, 6:3.

Господарі корту повністю контролювали гру протягом всього матчу і жодного разу не дали суперникам "зачепитися" за результат.Наша команда не потрапила до числа 16 найсильніших команд, які безпосередньо оскаржують "Срібну салатницю".

Напередодні українці програли два одиночних матчу. Таким чином, збірна України програла три гри поспіль - 0:3 - і втратила навіть теоретичні шанси на перемогу і вихід у Світову групу.

Матч плей-офф Світової групи проходить в Осаці 16-18 вересня.