Лідери збірних України та Японії пропустять перший день матчу Кубка Девіса

В Осаці (Японія) відбулось жеребкування матчу плей-офф Світової групи Кубка Девіса, в якому зійдуться збірні Японії та України, повідомляє "Тенісний клуб".

Цікаво, що лідери команд - Сергій Стаховський і Кеї Нісікорі - не були виставлені у перший день змагань, а зіграють лише в парі.

Склад пар носить досить умовний характер, тому що можливі заміни з обох сторін. Втім, імовірність того, що майбутні зустрічі пройдуть без змін досить високі.

У результаті жеребкування були визначені наступні пари:

П'ятниця, 16 вересня:

Даніель Таро (Японія) – Артем Смирнов (Україна)

Есіхіто Нісіока (Японія) – Ілля Марченко (Україна)

Субота, 17 вересня:

Кеї Нісікорі/Учі Сугіта (Японія)- Данило Калениченко/Сергій Стаховський (Україна)

Неділя, 18 вересня:

Даніель Таро (Японія) – Ілля Марченко (Україна)

Есіхіто Нісіока (Японія) – Артем Смирнов (Україна)

Як повідомляв УНІАН, переможець матчу Японія - Україна потрапить в Світову групу, компанію 16 найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують Кубок Девіса. Збірна України ще ніколи в історії не виступала в найсильнішому дивізіоні Кубка Девіса.