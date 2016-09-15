Збірна України з футзалу виграла другий матч ЧС і побореться за вихід у плей-офф

У Букарамангі (Колумбія) відбувся матч 2-го туру чемпіонату світу з футзалу (міні-футболу), в якому збірна України обіграла команду Мозамбіку і продовжує боротьбу за вихід у плей-офф 1/8 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:2.

Українці активно розпочали матч і вже за 45 секунд після стартового свистка Олександр Сорокін відкрив рахунок - 1:0. Рівно за 7 хвилин Михайло Грицина подвоїв перевагу своєї команди. Після цього наші хлопці трохи заспокоїлися, за що поплатилися в самій кінцівці першого тайму. На 19-й хвилині мозамбікці Діно і Кало протягом 38 секунд відзначилися двічі, зрівнявши рахунок - 2:2.

Доля матчу була вирішена на 25-й хвилині, коли точний удар вдався Денису Овсяннікову. А в кінцівці гри, на 37-й хвилині, Сергій Коваль в четвертий раз вразив ворота суперника в цьому матчі.

Раніше, у першому турі українці поступилися збірній Бразилії з рахунком 1:3.

У свою чергу, збірна Австралії обіграла Мозамбік (3:2), але поступилася Бразилії з рахунком 1:11.

Таким чином, збірні України та Австралії в матчі останнього 3-го туру Групи D розіграють між собою 2-3 місця. Місце у двійці найсильніших у групі гарантує вихід в плей-офф - 1/8 фіналу. Також в наступну стадію змагань вийдуть 4 з 6 кращих команд, які посядуть 3-і місця у своїх групах.