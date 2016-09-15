Російські хакери оприлюднили чергову порцію вкрадених документів WADA - агентство підтвердило їх достовірність

Російські хакери, об'єднані в групу Fancy Bear, опублікували чергову порцію вкрадених напередодні документів з бази даних Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), повідомляє офіційний сайт агентства.

У нових документах містяться дані спортсменів-учасників Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, в допінг-пробах яких були виявлені заборонені речовини.

"Агентство підтверджує, що російська хакерська група Fancy Bear опублікувала чергову частину документів зі зламаної ними бази даних ADAMS. На цей раз в мережу потрапили імена 25 спортсменів з восьми країн. 10 з них представляють США, п'ять — Німеччину, п'ять — Великобританію, по одному — Чехію, Данію, Румунію, Росію та Польщу", — йдеться в заяві WADA.

Після оприлюднення заяви WADA також з'явилася інформація про те, що генеральний директор WADA Олів'є Нігглі закликав уряд Росії допомогти в боротьбі проти кібератак.

У свою чергу, російські ЗМІ стверджують, що спортсменом РФ у цьому списку виявився срібний призер у змаганнях Олімпіади з боксу Міша Алоян.

Як повідомляв УНІАН, раніше, в першій порції оприлюднених документів, вкрадених у WADA, російські хакери розповіли про те, що ряд американських спортсменів, серед яких тенісистки сестри Вільямс, вживали заборонені препарати з дозволу агентства, так як у них були виявлені захворювання, які необхідно лікувати тільки цими препаратами.