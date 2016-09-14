Вільямс прокоментувала звинувачення в застосуванні допінгу з дозволу WADA

Американська тенісистка Вінус Вільямс прокоментувала новину про те, що навмисно приймала допінг з дозволу WADA. Офіційну заяву спортсменки розміщено на сайті Жіночої тенісної асоціації.

"Я була розчарована, дізнавшись про те, що мої особисті медичні дані виявилися доступні хакерам і були опубліковані без мого дозволу. Я завжди дотримувалась правил антидопінгової програми в тенісі, в тому числі і при отриманні дозволу на прийом препаратів у терапевтичних цілях", - йдеться в заяві Вільямс.

Також сьогодні прокоментувала аналогічні обвинувачення американська баскетболістка олімпійська чемпіонка Ігор-2016 в Ріо Єлєна Делле Донн, яку разом з сестрами Вільямс напередодні звинуватили у вживанні допінгу. Вона прокоментувала ситуацію з сарказмом: "Я хотіла б подякувати хакерам, які розповіли світові, що я легально приймаю прописані мені для лікування захворювання препарати, щодо яких WADA зробило виняток. Спасибі, хлопці!" — написала Делле Донн. Спортсменка не уточнила, про яке захворювання йде мова.

Як повідомляв УНІАН, напередодні WADA звинуватила російських хакерів у виведенні з ладу антидопінгової бази даних Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) заявив, що російське угрупування, що займається кібершпіонажем, незаконно отримало доступ в систему антидопінгового адміністрування та менеджменту (ADAMS).

Згідно з заявою організації, хакерське угруповання Fancy Bear отримало доступ до інформації про атлетів, включаючи конфіденційні медичні дані. Йдеться в тому числі про "винятки для терапевтичного використання" для учасників Олімпіади в Ріо, тобто заборонених препаратах, які деяким спортсменам дозволено приймати при відповідних медичних показаннях.

Хакери виклали ці дані і пообіцяли опублікувати ще більше матеріалів.