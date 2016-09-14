WADA звинуватила російських хакерів у зламі антидопінгової бази даних

Згідно з заявою організації, хакерське угруповання Fancy Bear отримало доступ до інформації про атлетів, включаючи конфіденційні медичні дані, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Йдеться в тому числі про "винятки для терапевтичного використання", що належать до Олімпіади в Ріо, тобто заборонених препаратах, які деяким спортсменам дозволено приймати при відповідних медичних показаннях.

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Хакери виклали ці дані і пообіцяли опублікувати ще більше матеріалів.

"WADA засуджує кібератаки, що продовжуються та які покликані завдати шкоди WADA і глобальної антидопінгової системі", - заявив генеральний директор Всесвітнього антидопінгового агентства Олів'є Нігглі.

"WADA було проінформовано співробітниками правоохоронних органів, що ці напади були здійснені з Росії. Ці злочинні дії ставлять під загрозу зусилля міжнародного співтовариства по боротьбі з допінгом, щоб відновити довіру до Росії після доповіді незалежного Макларена" - додав він.

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив у вівторок ввечері агентству РІА Новини, що про причетність офіційної Москви до кібератак на WADA "не може бути й мови, це виключено".

Антидопінгове агентство припускає, що доступ був отриманий за допомогою фішинг-атак на облікові записи електронної пошти, за допомогою яких хакери дізналися паролі для входу в систему ADAMS.

При цьому в організації вважають, що мова йде тільки про інформацію з розділу, що стосується Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

За даними російських ЗМІ, хакери виклали особисті медичні дані американських тенісисток Серени і Вінус Уїльямс, а також гімнастки Сімони Байлз.

Приватні агентства безпеки, що розслідували злом мереж Національного комітету Демократичної партії, в липні назвали Fancy Bear однієї з двох хакерських груп, відповідальних за це несанкціоноване проникнення, і пов'язали її з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу РФ.