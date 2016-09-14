Збірна України увійшла до трійки призерів на легкоатлетичному турнірі Decanation

Збірна України замкнула першу трійку на міжнародному турнірі Decanation, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Українці набрали 102 очка. У переможців, французів, 115 балів, у команди Америки - 109.

В індивідуальних видах українці перемагали тричі. Олеся Повх виграла 100 метрів (11,55 с), Микита Нестеренко був найкращим з метання диска (60,67 м), а Оксана Окунєва – зі стрибків у висоту (1,88 м).

Другі місця у Анни Тітімець (400 метрів з бар’єрами, 56,48 с), Анни Плотіциної (100 метрів з бар’єрами, 13,08 с), Марини Бех (стрибки у довжину, 6,28 м) і Наталії Семенової (метання диска, 57,27 м).

Третім був Віталій Бутрим з бігу на 400 метрів (46,92 с).

Турнір 13 вересня приймав Марсель (Франція).