WADA дозволяло сестрам Вільямс приймати речовини з допінгового списку

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) дозволяло американським тенісисткам Серені і Вінус Вільямс приймати заборонені речовини в терапевтичних цілях. Про це йдеться в документах, опублікованих хакерською групою Fancy Bears, яка зламала базу даних WADA, повідомляє "Дощ".

Згідно з опублікованою інформацією, Серені Вільямс у 2010, 2014 і 2015 роках дозволили вживати заборонені речовини оксікодон, гідроморфон, преднізон, преднізолон і метилпреднізолон. Її сестра Вінус з 2010 по 2013 роки отримала дозвіл на прийом преднізону, преднізолону, тріамцинолону та формотерола.

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Діагнози, на підставі яких тенісисткам дозволили в терапевтичних цілях приймати препарати, залишаються конфіденційними.

Пізніше, Міжнародна федерація тенісу (ITF) підтвердила, що отримала повідомлення від WADA про злом антидопінгової бази організації, повідомляє Р-Спорт.