Тенісистка Світоліна може стати автором кращого удару місяця

Жіноча тенісна асоціація включила в п'ятірку кращих ударів серпня удар Еліни Світоліної під час останнього розіграшу півфінального матчу на турнірі в Нью-Хейвені проти Йоанни Ларссон з Швеції, повідомляє You-Tube канал WTA.

Фінальному удару передував довгий розіграш, під час якого найкраща тенісистка України дістала кілька важких м'ячів.

Суперницею Еліни в боротьбі за звання кращого удару місяці стали удари Агнешки Радванської (Польща), Ежені Бушар (Канада), Йоханни Конти (Великобританія) і Анжелік Кербер (Німеччина).

Віддати свій голос за Світоліну український вболівальник може на офіційному сайті WTA.