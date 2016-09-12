Новий рейтинг ATP: тенісист Марченко став першою ракеткою України

Тенісист Ілля Марченко став першою ракеткою України. Це сталося після публікації нового рейтингу ATP на офіційному сайті організації.

Після виступу на US Open, де Марченко дійшов до 1/8 фіналу, він піднявся з 63-ї на 50-у позицію, обігнавши Олександра Долгополова, який тепер знаходиться на 58-му рядку рейтингу. Також взазначимо, що ще один українець Сергій Стаховський випав з Топ-100 і займає 105-ю позицію.

Як і раніше, лідирує в рейтингу ATP серб Новак Джоковіч. За ним слідують британець Енді Маррей, швейцарець Стен Ваврінка, іспанець Рафаель Надаль і японець Кей Нішікорі. Екс-перша ракетка світу Роджер Федерер, який пропускає другу половину сезону-2016 через травму, опустився на сьоме місце.

У жіночому рейтингу WTA відзначимо прогрес українки Лесі Цуренко, яка після вдалого виступу на US Open, піднялася на 19 позицій - з 99-го на 80-е місце.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка займає 20-у сходинку рейтингу. Також в Топ-100 знаходяться Катерина Бондаренко (57-е місце) та Катерина Козлова (97-е місце).

Новим лідером жіночого рейтингу стала німкеня Анжелік Кербер, яка обійшла американку Серену Вільямс. За ними розташувалися іспанка Гарбін Мугуруса, полячка Агнешка Радванська та румунка Сімона Халеп.