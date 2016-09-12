Новий рейтинг ATP: тенісист Марченко став першою ракеткою України

16:18, 12 вересня 2016
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Сьогодні оновилися рейтинги чоловічої і жіночої тенісних асоціацій.

Марченко - первая ракетка Украины / usopen.org

Тенісист Ілля Марченко став першою ракеткою України. Це сталося після публікації нового рейтингу ATP на офіційному сайті організації.

Після виступу на US Open, де Марченко дійшов до 1/8 фіналу, він піднявся з 63-ї на 50-у позицію, обігнавши Олександра Долгополова, який тепер знаходиться на 58-му рядку рейтингу. Також взазначимо, що ще один українець Сергій Стаховський випав з Топ-100 і займає 105-ю позицію.

Як і раніше, лідирує в рейтингу ATP серб Новак Джоковіч. За ним слідують британець Енді Маррей, швейцарець Стен Ваврінка, іспанець Рафаель Надаль і японець Кей Нішікорі. Екс-перша ракетка світу Роджер Федерер, який пропускає другу половину сезону-2016 через травму, опустився на сьоме місце.

У жіночому рейтингу WTA відзначимо прогрес українки Лесі Цуренко, яка після вдалого виступу на US Open, піднялася на 19 позицій - з 99-го на 80-е місце.

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка займає 20-у сходинку рейтингу. Також в Топ-100 знаходяться Катерина Бондаренко (57-е місце) та Катерина Козлова (97-е місце).

Новим лідером жіночого рейтингу стала німкеня Анжелік Кербер, яка обійшла американку Серену Вільямс. За ними розташувалися іспанка Гарбін Мугуруса, полячка Агнешка Радванська та румунка Сімона Халеп.

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