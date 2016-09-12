Збірна України програла Бразилії в першому матчі на чемпіонаті світу з футзалу

Збірна України з футзалу стартувала на чемпіонаті світу в Колумбії, програвши збірній Бразилії з рахунком 1:3.

Єдиний гол у складі збірної України забив Микола Грицина.

Збірна Бразилії є беззаперечним флагманом світового футзалу. Починаючи з 1989 року, коли вперше був проведений чемпіонат світу, бразильці п'ять разів вигравали цей турнір і всього двічі залишалися без золотих медалей.

Наступний матч групової стадії змагань українці проведуть 14 вересня, коли зустрінуться з Мозамбіком, який в 1-му турі поступився Австралії з рахунком 2:3.

В 1/8 фіналу напряму потрапляють дві кращі команди з кожної групи. Крім того, у плей-офф зіграють чотири з шести найкращих третіх команд у своїх групах.

Бразилія – Україна - 3:1 (2:0)

Голи: Родріго (7), Фалькао (10), О.Сорокін (35, автогол) – М.Грицина (26).