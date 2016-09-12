Швейцарець Ваврінка переміг першу ракетку світу Джоковіча і став чемпіоном US Open
08:49, 12 вересня 2016Інше
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Стен Ваврінка втретє в кар'єрі виграв турнір Великого Шолома.
Reuters
Швейцарський тенісист Стен Ваврінка став чемпіоном турніру серії "Великого Шолома" US Open, який завершився в Нью-Йорку.
У фіналі він у чотирьох сетах переміг першу ракетку світу, серба Новака Джоковича - 6:7, 6:4, 7:5, 6:3.
Ця перемога стала для Ваврінки, який займає третє місце в рейтингу ATP, третьою на турнірах Великого Шолома. Раніше він вигравав Ausralian Open 2014 року і "Ролан Гаррос" 2015 року.
Нагадаємо, жіночий турнір US Open виграла німкеня Анжелік Кербер.
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