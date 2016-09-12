Швейцарець Ваврінка переміг першу ракетку світу Джоковіча і став чемпіоном US Open

Швейцарський тенісист Стен Ваврінка став чемпіоном турніру серії "Великого Шолома" US Open, який завершився в Нью-Йорку.

У фіналі він у чотирьох сетах переміг першу ракетку світу, серба Новака Джоковича - 6:7, 6:4, 7:5, 6:3.

Ця перемога стала для Ваврінки, який займає третє місце в рейтингу ATP, третьою на турнірах Великого Шолома. Раніше він вигравав Ausralian Open 2014 року і "Ролан Гаррос" 2015 року.

Нагадаємо, жіночий турнір US Open виграла німкеня Анжелік Кербер.