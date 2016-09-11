Німкеня Кербер виграла Відкритий чемпіонат США з тенісу і стала першою ракеткою світу

У Нью-Йорку завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу в жіночому одиночному розряді, в якому німкеня Анжеліка Кербер обіграла Кароліну Плішкову з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена у третій партії.

Німкеня, яка вважалася фаворитом у цьому матчі, впевнено виграла першу партію, перемігши суперницю з рахунком 6:3. Тим не менш, розвинути свій успіх у другій партії їй не вдалося. У середині сету чешка зробив брейк і впевнено довела його до перемоги - 6:4. Більш того, Плішкова вигравала у третьому вирішальному сеті з рахунком 3:1, але програла три гейми поспіль (3:4). Вона зуміла зрівняти рахунок (4:4), але в кінцівці програла два гейми і матч цілому - 6:3, 4:6, 6:4 на користь Кербер.

Матч тривав 2 години 7 хвилин.

Кербер виграла другий турнір серії "Великого шолома" в кар'єрі і обидва титули завоювала цього року. У січні вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії.

Як повідомляв УНІАН, у неділю відбудеться фінал в чоловічому одиночному розряді де зіграють Новак Джокович (Сербія) і Станіслас Ваврінка (Швейцарія).