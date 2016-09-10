В Києві вшанували кращих спортсменів України липня та серпня

Сьогодні на головній спортивній арені країни НСК «Олімпійський» під час святкування Дня фізичної культури і спорту та старту щорічної акції НОК «Олімпійського уроку» найкращі спортсмени України останніх місяців легкоатлетка Наталія Прищепа (липень) та гімнаст Олег Верняєв (серпень) отримали дипломи, статуетки та грошові виногороди від Національного олімпійського комітету, повідомляє прес-служба НОК України.

Номінантів, в тому числі і їх наставників Андрія Попеляєва та Геннадія Сартинського відповідно, традиційно привітав президент НОК України Сергій Бубка.

За сприяння у підготовці спортсменів свої нагороди також отримали перший віце-президент Федерації легкої атлетики України Євген Баженков та віце-президент Української федерації гімнастики Оксана Омелянчик, а також керівники фізкультурно-спортивних товариств: «Динамо», «Колос» та Збройних Сил України – заступник голови ФСТ «Динамо» Віктор Руденко, голова ФСТ «Колос» АПК України Олександр Мендусь та начальник Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України Юрій Фіногенов.

Нагадаємо, що звання найкращої спортсменки липня Наталія Прищепа виборола разом з перемогою на чемпіонаті Європи з легкої атлетики (дистанція 800 метрів). Олег Верняєв удостоївся аналогічного звання в серпні за блискучі здобутки на Олімпійських іграх-2016. На його рахунку дві олімпійські нагороди: медаль найвищого ґатунку у вправах на брусах та «срібло» у багатоборстві.

Відзначимо, для Наталії це перше високе визнання НОК. Олег Верняєв вже увосьме отримує звання найкращого спортсмені місяця в Україні, наблизившись до рекордсменки - Олімпійської чемпіонки, триразової призерки Ігор з фехтування на шаблях Ольги Харлан, в активі якої дев'ять таких нагород.