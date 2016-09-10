В Києві стартував Олімпійський урок

Сьогодні на головній спортивній арені країни - НСК «Олімпійський» стартував Всеукраїнський Олімпійський урок – проект Національного олімпійського комітету, який проводиться щороку спільно з Міністерством молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки України за підтримки міських і обласних держадміністрацій, Спортивного комітету України, Національного комітету спорту інвалідів України та центру «Спорт для всіх».

Символічно, що старт акції було дано в День фізичної культури і спорту, який відзначається одночасно з Європейським тижнем спорту, який стартує сьогодні та проводиться під егідою ЮНЕСКО й триматиме до 18 вересня.

Дванадцятий рік поспіль справжнє спортивне свято, яке має на меті гармонійне інтелектуальне та фізичне виховання молоді, популяризацію олімпійських цінностей, поширення знань про історію та досягнення олімпійського руху України, зібрало велику кількість шанувальників спорту та активного способу життя.

В урочистому відкритті взяли участь президент НОК України Сергій Бубка, віце-президенти НОК України Валерій Борзов та Володимир Бринзак, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола Величкович, віце-прем'єр міністр України В'ячеслав Кириленко, Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, начальник управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації Олексій Трофимов, президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк. Своє відео звернення від імені всієї Паралімпійської збірної України учасникам заходу зі столиці Паралімпіади-2016 Ріо-де-Жанейро передав президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

«Всеукраїнський Олімпійський урок традиційно відкриє для кожного унікальний світ спорту, розповідаючи про історію олімпійського руху та даючи можливість ближче познайомитися з нашими видатними олімпійцями», - сказав Сергій Бубка.

Головний олімпієць України також зі сцени привітав медалістів Ігор ХХХІ Олімпіади в бразильському Ріо-де-Жанейро, які завітали на свято Олімпійського уроку, відзначивши, що саме вони є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню, зразком для виховання сильної та здорової нації.

Сьогодні учасники та гості свята мали чудову можливість долучитися до олімпійської розминки, поспілкуватися з улюбленими спортсменами, взяти участь у численних майстер-класах, конкурсах, естафетах й вікторинах та багатьох інших цікавинках.

Найголовнішим сюрпризом для учасників Олімпійського уроку став олімпійський квест, в рамках якого кожен учасник зміг випробувати свої сили в різних видах спорту й здобувши бали, обміняти їх на олімпійські подарунки на «Олімпійській ярмарці».

Відзначимо, традиційно після старту Уроку в Києві подібні центральні заходи пройдуть і в усіх регіонах України, після чого видатні олімпійці проводитимуть Олімпійські уроки в школах в рамках проекту «Олімпійський тиждень».