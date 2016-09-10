Представники "Динамо" завоювали дві третини нагород України на Іграх в Ріо

15:56, 10 вересня 2016
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На рахунку динамівців 7 нагород з 11, які здобула збірна в цілому.

Чемпіони майбутніх Ігор динамівці отримають квартири, а призери - відчутні грошові премії / dynamo.ua

У МВС відбулась урочиста церемонія відзначення  спортсменів-динамівців та тренерів за результатами  XXXI Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.

На церемонії були присутні срібні та бронзові призери Олімпійських ігор:   Сергій Куліш, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Дмитро Янчук та інші учасники Ігор.

Вже стало традицією урочисто відзначати динамівців - призерів Олімпійських ігор. Внесок Товариства у розвиток олімпійського руху надзвичайно великий. За весь період діяльності «Динамо» його вихованцями було здобуто 174 олімпійські нагороди, за часи незалежності –73, а на останніх іграх – 7 медалей з 11, завойованих українською командою загалом.     

«Динамівці – це наша спортивна еліта. Я хочу ще раз подякувати кожному з вас за те, що у такий непростий час для країни, ви зробили усе можливе для перемоги. Сподіваємося, що динамівський рух завжди буде на тій висоті, де він зараз знаходиться», - зазначив Віктор Корж. 

У заході взяли  участь Голова ФСТ «Динамо України, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань  сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола Величкович, президент НОК України Сергій Бубка, перший заступник Голови ФСТ «Динамо» України, член виконкому НОК Віктор Корж, керівники правоохоронних відомств.

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