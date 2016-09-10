У фіналі US Open зійдуться Джокович і Ваврінка

У Нью-Йорку завершилися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США в чоловічому одиночному розряді, де переможцями стали серб Новак Джокович і швейцарець Станіслас Ваврінка, повідомляє офіційний сайт змагань.

Обидва півфінальні матчі завершилися в чотирьох партіях.

Кращий тенісист світу згідно рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів Джоковіч у своєму півфіналі змагався з Гаелем Монфісом (10-а ракетка світу) з Франції і мав проблеми лише в третій партії, яку програв з рахунком 3:6. Решту три сети він впевнено виграв і вийшов у фінал - 6:3, 6:2, 3:6, 6:2.

У свою чергу, швейцарець Ваврінка (3) змагався за вихід у фінал з Кеї Нісікорі (Японія, 6) і мав проблеми у перших двох партіях. Якщо стартовий сет Ваврінка і взагалі програв (4:6), то у другому домігся перемоги лише на тай-брейку. І лише потім він зломив опір суперника і впевнено виграв наступні дві партії, а разом з ними і матч - 4:6, 7:6, 6:4, 6:2.

Фінал US Open у чоловічому одиночному розряді відбудеться в Нью-Йорку 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, в жіночому одиночному фіналі зійдуться Анжелік Кербер з Німеччини і Кароліна Плішкова з Чехії.