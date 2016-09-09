Бондаренко та Земляк визнані найкращими легкоатлетами серпня в Україні

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів серпня в Україні, за підсумками якого кращими були визнані стрибун у висоту Богдан Бондаренко та Ольга Земляк (біг на 400 метрів), повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Поза конкуренцію в опитуванні були атлети, які найкраще себе проявили на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

У чоловіків легкоатлетична спільнота визнала бронзового призера Ріо-2016 зі стрибків у висоту (2 м 33 см) Богдана Бондаренка, у жінок – Ольгу Земляк, яка стала у Ріо сьомою з бігу на 400 метрів (51,24 с; у півфіналі – 50,75, особистий рекорд) та п’ятою у складі естафетної команди 4х400 метрів (3.26,64).

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook) щомісяця. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.