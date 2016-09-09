Серена Вільямс втратила звання першої ракетки світу

Матч завершився з рахунком 6:2, 7:6, пише BBC.

Таким чином Вільямс залишає першу сходинку рейтингу WTA, який вона очолювала протягом 186 тижнів. Першою ракеткою світу стане 28-річна німкеня Анжеліка Кербер.

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У фіналі змагань Плишкова, яка обіграла Вільямс, зустрінеться з Анжелікою Кербер, яка здолала датчанку Кароліну Возняцкі в двох сетах з рахунком 6:4 6:3.

У загальній складності на рахунку Вільямс 38 перемог в турнірах Великого шолома, при цьому кількістю титулів на цих турнірах в одиночному розряді (22) вона ділить друге місце з німкенею Штеффі Граф.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на Олімпіаді в Ріо першу ракетку світу американку Серену Вільямс. Поєдинок третього раунду тенісного турніру на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро закінчився в двох сетах з рахунком 6:4 і 6:3.