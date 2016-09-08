Матч US Open з участю росіянки міг носити договірний характер

Під час поєдинку першого раунду Відкритого чемпіонату США між росіянкою Віталією Дяченко і швейцаркою Тімеа Бачінські була зафіксована підозріло висока ставочная активність, повідомляє GoTennis.ru з посиланням на інформацію Tennis Integrity Unit (структура, що займається боротьбою з договірними матчами).

Джерело при цьому зазначає, що даний факт буде розслідуваний, однак це не означає, що зустріч неодмінно мала договірний характер.

Крім цього, Дяченко підкреслила, що не знала про факт високої активності гравців букмекерських контор під час матчу з її участю.

Бачінські виграла в двох сетах з рахунком 6:1, 6:1. Зустріч відбулася 30 серпня.