Перший номер посіву турніру у французькому Сен-Ремі Стаховський програв у першому ж колі 352-й ракетці світу

У французькому Сен-Ремі-де-Прованс відбувся матч першого кола тенісного турніру "Trophee des Alpilles" (категорія - ATP Challenger Tour), в якому українець Сергій Стаховський, посіяний організаторами під 1-м номером, програв місцевому тенісистові Максиму Жанв`є вже в стартовому матчі, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився на тай-брейку у вирішальному сеті з загальним рахунком 1-6 6-4 6-7 (2).

У вирішальному сеті Жанв`є подавав на перемогу в матчі, коли українцеві вдалося реалізувати свій перший брейкпоинт в цій партії і зрівняти рахунок (5-5). На тай-брейку Жанв`є відразу ж захопив ініціативу (4-0) і втримав перевагу. Матч тривав трохи більше двох годин.

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Стаховський не подав жодного ейса, але зробив шість подвійних помилок і виграв два брейк-поїнта з шести. На рахунку Жанв`є п'ять ейсів, одна подвійна і 3 з 14 реалізованих брейк-поінтів.

Українець продовжить виступ на турнірі в парному розряді (Сергій Стаховський та Маріуш Копіл зіграють у чвертьфіналі).

Турнір у Франції проходить з 5 по 11 вересня.