"Мотор" та ZTR розіграють гандбольний Суперкубок України 15 вересня

13:36, 07 вересня 2016
Інше
55

Матч за звання найсильнішої команди України відбудеться у Харкові.

Поєдинок за Суперкубок України серед чоловічих команд пройде 15 вересня у Харкові, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

За трофей поборються чинний чемпіон та володар Кубку країни «Мотор» та віце-чемпіон і фіналіст Кубка України – ZTR.

Цьогорічний Суперкубок стане другим в історії вітчизняного чоловічого гандболу. Минулого сезону дебютний Суперкубок виграв «Мотор», який у напруженій боротьбі подужав ZTR з мінімальним рахунком 26:25.

Гра за Суперкубок-2016 пройде на майданчику харківського Палацу спорту «Локомотив». Початок матчу о 18.00. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter