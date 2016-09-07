"Мотор" та ZTR розіграють гандбольний Суперкубок України 15 вересня
13:36, 07 вересня 2016Інше
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Матч за звання найсильнішої команди України відбудеться у Харкові.
Минулого сезону "Мотор" виграв і чемпіонат, і Кубок, і Суперкубок України / handball.motorsich.com
Поєдинок за Суперкубок України серед чоловічих команд пройде 15 вересня у Харкові, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.
За трофей поборються чинний чемпіон та володар Кубку країни «Мотор» та віце-чемпіон і фіналіст Кубка України – ZTR.
Цьогорічний Суперкубок стане другим в історії вітчизняного чоловічого гандболу. Минулого сезону дебютний Суперкубок виграв «Мотор», який у напруженій боротьбі подужав ZTR з мінімальним рахунком 26:25.
Гра за Суперкубок-2016 пройде на майданчику харківського Палацу спорту «Локомотив». Початок матчу о 18.00.
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