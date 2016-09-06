Збірна України з пляжного футболу зіграє у відборі на ЧС в одній групі з Росією

В Єзоло (Італія) відбувся останній матч першого групового етапу відбіркового турніру Чемпіонату світу-2017, в якому збірна України розгромила команду Чехії з рахунком 9:0 і на другому етапі зіграє з командою Росії, повідомляє прес-служба Київської асоціації пляжного футболу.

Перемога в матчі з Чехією гарантувала збірній України 1-е місце в Групі F на першому груповому етапі відбірного турніру.

У складі українців у цій грі дублями відзначилися Гладченко, Зборівський і Глуцький. По одному голу на рахунку Сидоренко, Войтка і Рябчука.

У другому груповому етапі українці потрапили в групу під номером «3» , де зіграють з командами Польщі, Молдови та Росії.

У середу, 7 вересня о 12:30 за київським часом Україна зіграє проти збірної Польщі. У четвер, 8 вересня о 12:30 гра проти збірної Молдови, а в п'ятницю, 9 вересня о 16:15 визначальний матч - проти збірної Росії. Згідно з регламентом турніру на ЧС-2017 потраплять лише переможці квартетів на 2-му груповому етапі.

Відбірковий турнір до ЧС-2017 проходить в Єзоло (Італія) з 2 по 11 вересня.