Чоловіча та жіноча збірні України йдуть на 2-му місці після половини шахової Олімпіади

У Баку (Азербайджан) завершився 5-й тур шахової Олімпіади і перед єдиним вихідним днем на турнірі чоловіча та жіноча збірні України йдуть на 2-му місці в турнірних таблицях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча команди України сьогодні виграла у збірної Китаю з рахунком 2,5:1,5 очка. Павло Ельянов, Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін свої партії завершили внічию, а Юрій Криворучко білими фігурами обіграв опонента.

Напередодні українці переграли команду Росії з таким самим рахунком 2,5:1,5 очка.

Таким чином, після половини дистанції команда України йде на 2-му місці в турнірній таблиці. Разом з Нідерландами і Індією наші шахісти виграли всі 5 матчів (10 очок), але за додатковими показниками вони поступаються нідерландцям, але випереджають індійців.

4-6 місця у команд Чехії, США та Грузії - по 9 балів.

У свою чергу, жіноча команда України обіграла команду Сербії з рахунком 3:1. Свої партії виграли сестри Ганна і Марія Музичук, в той час як Ганна Ушеніна та Інна Гапоненко зіграли внічию.

У жіночому турнірі всі 5 матчів виграли лише дві команди - Росії та України. У обох по 10 балів. За додатковими показниками вище йде команда Росії. У Румунії, Китаю та Азербайджану 9 балів і 3-5 місця.

Шахова Олімпіада-2016 проходить в Баку з 1 по 13 вересня.