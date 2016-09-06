Збірна України оголосила попередній склад на матч Кубка Девіса з Японією
В складі всі найсильніші гравці, за винятком травмованого Олександра Долгополова.
Федерація тенісу України відправила у Міжнародну федерацію тенісу (ITF) заявку попереднього складу гравців на матч плей-офф Світової групи Кубка Девіса, в якому наша команда зустрінеться з Японією, повідомляє "Тенісний клуб".
Згідно з правилами турніру, який ще іменують як командний Кубок світу, капітани збірних мають право за годину до початку церемонії жеребкування внести корективи і замінити двох гравців. Остаточний склад формально буде оголошено тільки в наступний четвер, 15 вересня. Реально ж все стане зрозуміло вже в понеділок, 12 вересня, коли в Осаці зберуться всі учасники матчу.
У попередньому списку присутні всі найсильніші гравці країни, за винятком Олександра Долгополова. У одиночному і парному матчах Відкритого чемпіонату США Долгополов відмовлявся від продовження боротьби по ходу гри через травми.
За збірну України в Осаці зіграють Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Артем Смирнов і Данило Калениченко. Капітан національної збірної України Михайло Філіма.
Матч Кубка Девіса Японія - Україна відбудеться 16-18 вересня.