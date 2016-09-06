Вільямс побила рекорд Федерера за кількістю перемог в матчах "Великого шолома"

Краща тенісистка світу американка Серена Вільямс стала абсолютною рекордсменкою за кількістю виграних матчів на турнірах серії "Великого Шолома", повідомляє cbssports.com.

У матчі четвертого кола US Open-2016 Серена обіграла Ярославу Шведову з Казахстану з рахунком 6:2, 6:3, вигравши 308-й матч у кар'єрі. У Федерера, який пропускає цьогорічний Відкритий чемпіонат США через травму, 307 перемог.

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У разі перемоги на US Open-2016 Вільямс поб'є ще кілька рекордів — вона проведе 187-й поспіль тиждень на вершині рейтингу і виграє 23-й "мейджор" в кар'єрі, обігнавши за обома показниками німкеню Штеффі Граф.

В 1/4 фіналу US Open перша ракетка світу зіграє з Сімоною Халеп з Румунії, яка виявилася сильнішою за іспанку Карлу Суарес-Наварро (6:2, 7:5).

Як повідомляв УНІАН, US Open-2016 проходить в Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня.