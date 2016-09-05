Марченко останнім з українців залишив US Open

У Нью-Йорку завершився матч четвертого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу, в якому українець Ілля Марченко програв швейцарцю Станісласу Ваврінці і завершив боротьбу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 4:6, 1:6, 7:6, 3:6.

Українець досить легко програв перші дві партії, але потім зумів зіграти з суперником на рівних у третьому сеті. Це вивело швейцарця з рівноваги, він рознервувався, припустився ряда грубих помилок і на тай-брейку програв третю партію.

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Тим не менш, в четвертому сеті Ваврінка зумів знову перехопити ініціативу в свої руки і довів матч до логічної перемоги.

Матч тривав 2 години 45 хвилин.

Таким чином, боротьбу у турнірі завершив останній представник України. Раніше свій матч програла Леся Цуренко, яка також в 4-му колі програла Роберті Вінчі з Італії.

Як повідомляв УНІАН, US Open-2016 проходить в Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня.