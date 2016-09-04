Українці Зевіна і Говоров завоювали медалі на Кубку світу з плавання

Українські плавці Андрій Говоров і Дарина Зевіна завершили з медалями другий день третього етапу Кубка Світу, який завершився в Москві.

Андрій Говоров завоював бронзу в своєму коронному запливі на 50 метрів вільним стилем. Він подолав дистанцію за 21,29 секунди. Перемогу у цій дисципліні здобув росіянин Владімір Морозов з часом 20,98 секунди.

Крім того, Дарина Зевіна стала срібною призеркою в запливі на 100 метрів на спині. Вчора вона двічі несподівано обійшла олімпійську чемпіонку Ріо угорку Катінку Хоссу на дистанціях 50 і 200 метрів, але сьогодні поступилася їй першим місцем. Результат Зевіної - 56,74 секунди, час Хоссу - 56,08 секунди.

Наступний етап Кубка світу з плавання пройде 30 вересня - 1 жовтня в Пекіні.