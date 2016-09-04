Українка Цуренко поступилася італійській тенісистці в четвертому раунді US Open

Українка Леся Цуренко не змогла пробитися до чвертьфіналу тенісного турніру Великого шолома US Open.

У матчі 4-го раунду вона поступилася сьомій ракетці світу італійці Роберті Вінчі - 6:7 (5), 2:6.

Читайте такожUS Open: Марченко вийшов у четверте коло, Вільямс встановила рекордНагадаємо, на шляху у цей етап турніру 27-річна українка перемогла румунку Ірину-Камелію Бєгу, китаянку Ван Яфань і словачку Домініку Цибулкову. Раніше Цуренко ніколи не виходила у 4-й раунд турнірів серії Grand Slam.

Нагадаємо, завтра свій поєдинок 4-го раунду US Open проведе український тенісист Ілля Марченко. Його суперником стане швейцарець Стен Ваврінка, який займає третє місце в рейтингу ATP.