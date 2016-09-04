US Open: Марченко вийшов у четверте коло, Вільямс встановила рекорд

У Нью-Йорку завершився черговий день змагань Відкритого чемпіонату США з тенісу, де українець Ілля Марченко виграв у Ніка Кірьоса з Австралії і зумів пробитися в четверте коло змагань, а американка Серена Вільямс встановила новий рекорд за кількістю перемог на турнірах "Великого шолома" в жіночому одиночному розряді, повідомляє офіційний сайт турніру.

Марченко виграв свій матч достроково, через те, що суперник відмовився від продовження боротьби після третього сету.

Українець і австралієць на рівних провели перші два сети, по черзі вигравши їх з однаковим рахунком 6:4 (першим свого успіху домігся Кірьос). А ось у третій партії Марченко буквально розгромив суперника - 6:1. Той, зрозумівши що не може на рівних боротися з урахуванням своїх проблем зі здоров'ям, прийняв рішення знятися зі змагань - 4:6, 6:4, 6:1.

Раніше в 1/8 фіналу змагань також вийшла Леся Цуренко. Таким чином, в України буде подвійне представництво на цій стадії змагань.

У свою чергу, краща тенісистка світу Серена Вільямс сьогодні встановила новий рекорд, обігравши Юханну Ларссон з Швеції - 6:2, 6:1. Тепер кількість перемог американки на турнірах серії "Великого шолома" дорівнює 307-ми. Двома днями раніше вона зрівнялася за цим показником з легендарною чеською тенісисткою Мартіною Навратіловою (306), а сьогодні встановила новий рекорд.

Як повідомляв УНІАН, US-Open-2016 проходить в Нью-Йорку з 29-го серпня по 11 вересня.