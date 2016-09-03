Світоліна не змогла на US Open взяти реванш у Квітової за поразку на Олімпіаді в Ріо

У Нью-Йорку завершився матч третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу в жіночому одиночному розряді, в якому найсильніша українська тенісистка згідно рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Еліна Світоліна програв Петра Квітовій з Чехії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Гра проходила з явною перевагою чеської тенісистки і завершилася досить швидко - за 1 годину 11 хвилин.

При цьому, по ходу другої партії Квітова вела з рахунком 4:0, але дозволила суперниці зрівняти рахунок (4:4). І тільки після цього виграла два вирішальних гейми.

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Таким чином, Світоліна не змогла помститися суперниці за поразку у чвертьфіналі олімпійського турніру в Ріо-де-Жанейро, коли після перемоги над першою ракеткою світу Сереною Вільямс українка в підсумку залишилася без олімпійської медалі.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Катерина Бондаренко поступилася Анастасії Севастовій з Латвії, а Леся Цуренко обіграла Домініку Цибулкову зі Словаччини та вперше в кар'єрі вийшла в четверте коло турніру серії "Великого шолома" - 1/8 фіналу.

У суботу свій матч третього кола в чоловічому одиночному розряді також проведе Ілля Марченко.

US Open-2016 проходить в Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня.