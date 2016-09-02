Українка Цуренко вийшла до четвертого кола US Open

У Нью-Йорку (США) проходять матчі 3-го кола Відкритого чемпіонату США з тенісу, де Леся Цуренко обіграла Домініку Цибулкову зі Словаччини і вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру серії "Великого шолома", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Українка програла перший сет з рахунком 3:6, але потім зуміла переломити хід гри і виграла другу партію - 6:3. У вирішальній третій партії Цуренко першої подавала і постійно вела в рахунку. А в самій кінцівці, при рахунку 5:4 зуміла зробити брейк і виграла матч в цілому.

У матчі четвертого кола українка зіграє з Робертою Вінчі з Італії, яка входить в Топ-10 світового рейтингу.

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В ще одному матчі дня Катерина Бондаренко поступилася Анастасії Севастовій з Латвії з рахунком 4:6, 1:6.

Пізніше сьогодні свій матч 3-го кола проведе найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка буде протистояти Петрі Квітовій з Чехії. У Світоліної є відмінний шанс поквитатися з суперницею за поразку у чвертьфіналі олімпійського турніру в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв УНІАН, US Open-2016 проходить в Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня.