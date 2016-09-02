Боксер Усик назвав борця Беленюка справжнім героєм

Боксер-професіонал Олександр Усик, який у 2012-му році став олімпійським чемпіоном, захопився срібним призером Ігор-2016 борцем греко-римського стилю Жаном Беленюком допомогою поста в своєму Instagram.

Беленюк раніше жорстко розкритикував українську владу.

"Справжній ГЕРОЙ. Жан, тебе будуть засуджувати, говорити що ти зрадник і все таке. Ти герой запам'ятай це, ти ЛЮДИНА з Великої літери. Бог тобі допоможе пройти всі труднощі. Одного разу я дивився одну передачу, про великого Борця вільного стилю. Його ім'я. Бувайсар Сайтієв. Так от він сказав, люди сили не мають. Вся сила у БОГА", - написав Усик.

Напередодні, призер Ігор у Ріо-де-Жанейро Беленюк зазначив, що "провина міністра спорту (Ігоря Жданова) в тому, що він не є авторитетом". Коментуючи свій програш у фіналі олімпійського турніру борець поскаржився, що "збірна України ніякої ваги не має в федерації (міжнародній), ми не могли ні на що розраховувати. Все залежить від матеріального благополуччя національної федерації. Повинні бути гроші, повинні проводитися роботи на рівні суддів, на рівні всієї міжнародної федерації. Там повинні бути свої люди, які лобіюють наші інтереси. У нас, на жаль, таких людей немає. Тому авторитета ми ніякого не маємо".

Пізніше, радник міністра молоді і спорту України Павло Булгак назвав щомісячний дохід борця Беленюка - в середньому близько 108 тисяч гривень. Попутно, радник міністра звинуватив борця у надмірній жадібності.