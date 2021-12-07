15-річний українець випередив росіянина та став чемпіоном світу зі стрибків у воду

Олексій Середа виграв першість світу у своїй віковій категорії.

Скарбничка збірної України поповнилася п'ятою нагородою на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду. Олексій Середа виграв золоту медаль зі стрибків з 10-метрової вежі. 15-річний українець суттєво випередив головного конкурента - росіянина Максима Гулідова. Ще один представник України Данило Аванесов посів четверте місце. Стрибки у воду. Юніорський чемпіонат світу 1. Олексій Середа (Україна) - 484.60 балів 2. Максим Гулідов (Росія) - 427.55 3. Ейкерманн Григорчук (Німеччина) - 408.70 4. Данило Аванесов (Україна) - 402.85 Чемпіонат світу серед юніорів: здобутки України Першість світу проходить у київському Центрі спорту "Ліко" з 2 по 9 грудня.

Медаль Середи стала п'ятою для збірної України на турнірі. Раніше золото виграли Ксенія Байло та Данило Коновалов. На додачу Байло стала бронзовою призеркою ЧС, а Коновалов у тандемі з Богданом Чижевським вибороли срібло. Автор: Артем Будрін

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