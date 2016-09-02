Українськи легкоатлетки завоювали срібло й бронзу етапу "Діамантової ліги"
Наші сортсменки потрапили на п`єдестал у естафеті та забігу на 100 метрів.
Жіноча естафетна команда 4х100 метрів і Наталія Погребняк на дистанції 100 метрів увійшли до призових трійок етапу «Діамантової ліги», повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Українська жіноча естафетна команда 4х100 метрів у складі Олесі Повх, Наталії Погребняк, Марії Рємєнь і Єлизавети Бризгіної фінішувала другою (42,76 с). Швидше дистанцію пробігли лиш спортсменки з Ямайки (41,65 с). Американки були дискваліфіковані.
Наталія Погребняк у Цюриху також бігла 100 метрів. Дистанцію вона подолала за 11,23 с і стала третьою. Олеся Повх тут була шостою (11,39 с).
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Обидві дисципліни не входили до загального заліку «Діамантової ліги».
Окрім цього, Наталія Прищепа встановила особистий рекорд з бігу на 800 метрів — 1.58,60 хв. З цим результатом вона стала сьомою.
Сьомі місця також у Ірини Геращенко (стрибки у висоту) й Анни Тітімець (400 метрів з бар’єрами). Марина Бех у секторі для стрибків у довжину посіла дев’яте місце.
Змагання "Діамантовї ліги" 1 вересня приймав Цюрих.