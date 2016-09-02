Тенісист Марченко вперше в кар'єрі вийшов у третій раунд турніру серії "Великого шолома"

У Нью-Йорку завершився черговий ігровий день Відкритого чемпіонату США, де в матчі другого кола українець Ілля Марченко впевнено в трьох сетах переграв Даміра Джумхура з Боснії і Герцеговини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець виграв з рахунком 6:2, 6:4, 6:3.

Наш спортсмен практично не зазнав жодних проблем по ходу гри. Разом з тим, це вже другий очний матч двох гравців за останній час. Трохи раніше, на турнірі в турецькому Стамбулі українець здобув досить складну перемогу з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.

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Таким чином, Марченко вперше в кар'єрі вийшов у третє коло турніру серії "Великого шолома". В 1/16 фіналу він зустрінеться з Ніком Кірьосом з Австралії.

Нагадаємо, що раніше у третє коло турніру в жіночому одиночному турнірі вийшли Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко та Леся Цуренко. У свою чергу, Катерина Козлова і Сергій Стаховський свої матчі програли, а Олександр Долгополов вибув з боротьби через травму,перервавши свій матч першого кола в кінцівці першого сету.

Як повідомляв УНІАН, US Open-2016 проходить в Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня.