Під Києвом вантажівка збила спортсменів-велосипедистів: один загиблий, троє у реанімації

У Київській області біля міста Бровари сталася аварія, в результаті якої вантажівка збила групу спортсменів-велосипедистів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

За його словами, один спортсмен загинув, а ще три людини знаходяться в реанімації.

"Під Броварами сталася жахлива трагедія. Група велосипедистів Броварського вищого училища фізичної культури була збита фурою. Один спортсмен загинув, троє знаходяться в реанімації.

Терміново зв'язався з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і переговорив з першим заступником голови Київської ОДА Левом Парцхаладзе. Мінмолодьспорту спільно з МВС та обласною владою створює спеціальну комісію для розслідування всіх обставин цієї аварії.

За моїм дорученням на місце трагедії також виїхав перший заступник міністра Ігор Гоцул. Я наполягаю на максимально неупередженому розслідуванні цієї справи та притягненні винних до відповідальності", - написав Жданов.