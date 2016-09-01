Дві українські спортсменки, серед яких 4-разова чемпіонка світу, випросили у Путіна російське громадянство

Президент Росії Володимир Путін надав громадянство РФ двом українським спортсменкам - чотириразовій чемпіонці світу з шашок Дар'ї Ткаченко і гімнастці Елеонорі Романової. Про це повідомляє видання "Донецька Правда".

Ткаченко народилася 21 грудня 1983 року в місті Торез Донецької області. Середню освіту отримала в Сніжному, після чого вступила в один з київських університетів за спеціальністю "біологія". З кінця 1990-х років виступала за Україну на міжнародних чемпіонатах - є призеркою чемпіонатів світу, Європи, а також заслуженим майстром спорту України з 2005 року. Також указом президента України нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.

У 2015 році спортсменка переїхала в Москву, де подала прохання на отримання російського громадянства. У 2016 році зайняла перше місце на чемпіонаті світу з турецьких шашок у складі збірної Росії.

Елеонора Романова до 2016 року виступала на чемпіонатах за збірну України. Вона народилася в Краснодоні Луганської області.

За повідомленням ЗМІ, в лютому поточного року батьки гімнастки забрали її зі спортивного інтернату та вивезли її в Росію.