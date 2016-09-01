Радник міністра спорту обурився заявами "мультимільйонера" Беленюка

Радник міністра молоді та спорту Ігоря Жданова Павло Булгак обурився заявою срібного призера Олімпіади-2016 українського борця Жана Беленюка в тому, що українським спортсменам не вистачає фінансування. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Знаєте, всьому є межа, в тому числі людській жадібності. Скажіть, скільки ще наших грошей потрібно Жану Беленюку, щоб, нарешті, відчути себе "людиною, що взяла від життя по-максимуму в свої 25 років?".

Чому це наші гроші? Бо все це: зарплата у Мінмолодьспорту, Міноборони, стипендія Президента, преміальні за чемпіонати світу та Європи, Олімпіаду – це кошти державного бюджету, гроші платників податків, гроші кожного українця", - заявив Булгак.

При цьому радник міністра озвучив заробітки Беленюка за спортивні виступи. За словами Булгака, за 2015-2016 роки борець отримав від президента України, Міністерства молоді і спорту та Міністерства оборони 2,605 мільйона гривень. При цьому, в цю суму він вніс премію Беленюку за срібну медаль Олімпіади, яка дорівнює 2,244 мільйона гривень.

"Таким чином, середній місячний дохід Жана Беленюка за рахунок коштів платників податків за останні два роки склав: 108 тисяч гривень. При цьому збори, проживання, перельоти, харчування, участь у міжнародних змаганнях також оплачує держава", - написав чиновник, зазначивши, що Беленюк також отримав від Києва сертифікат на однокімнатну квартиру в новобудові, земельну ділянку та грошову премію в 100 тисяч гривень.

Крім того, радник Жданова додав, що за успішні виступи на чемпіонатах Європи, світу та Олімпіаді в 2015-16 роках від федерації греко-римської боротьби та Національного олімпійського комітету Беленюк отримав не менше 2 мільйонів гривень.

"З урахуванням ринкової вартості квартири, землі і всіх цих шалених виплат, - цей спортсмен на сьогоднішній день є твердим мультимільйонером. Замість скарг Жан повинен бути вдячний своїм співвітчизникам, своїй державі за турботу. Нагадаю, мінімальна зарплата в Україні складає 1450 грн, мінімальна пенсія - 1130 грн в місяць. "Бідний" український спортсмен Жан Беленюк отримує щомісяця дохід у 100, а то і 200 разів більше, ніж пересічні пенсіонери в Україні. Подумаємо про це. У мене все", – написав Булгак.

Зазначимо, що раніше Жан Беленюк заявив про фінансові проблеми українських спортсменів, а також додав, що міністр спорту Ігор Жданов не користується авторитетом у спортсменів.