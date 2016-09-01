Українські плавці завоювали п'ять медалей на етапі Кубка світу в Берліні

У Берліні завершився етап Кубка світу з плавання, де п'ять медалей завоювали українці Дарина Зевіна та Андрій Говоров повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

У другий день змагань Зевіна стала срібним призером у плаванні на 100 м на спині з результатом 56,44 секунди, поступившись 0,84 секунди угорці Катинці Хоссу і випередивши на 0,14 сек. австралійку Емілі Сибом.

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Говоров на дистанції 50 м вільним стилем розділив бронзу з британцем Бенджаміном Проудом. Обидва фінішували з однаковим часом – 21,15 секунди, поступившись 3 сотих секунди Чаду Ле Кло з ПАР, який став срібним призером. Переміг росіянин Володимир Морозов (20,79).

Напередодні, у перший день турніру Говоров став срібним на 50 м батерфляєм, а Зевіна взяла срібло на 200 м на спині і бронзу на 50 м на спині.

Як повідомляв УНІАН, на першому етапі КС в Шартрі (Франція) українські плавці завоювали шість медалей різного ґатунку.

Третій етап Кубка світу з плавання відбудеться 3-4 вересня в Москві.