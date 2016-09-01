Три українки вийшли у третє коло US Open, Стаховський - вибув з боротьби у другому раунді

У Нью-Йорку завершився третій день Відкритого чемпіонату США з тенісу, де свої матчі другого раунду змагань виграли українки Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Еліна Світоліна, а Сергій Стаховський програв і завершив боротьбу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Цуренко зустрічалася з китаянкою Ван Яфань і переграла суперницю з рахунком 7:5, 6:3. Таким чином, Леся вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату США.

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна провела складний поєдинок з Лорен Девіс (США), але зуміла обіграти суперницю у вирішальному сеті - 6:1, 4:6, 6:3.

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Також складний чотиригодинний поєдинок провела Катерина Бондаренко. У протистоянні з Сайсай Чжен (Китай) вона виграла з рахунком 5:7, 7:6 (5), 7:5. Один з переломних моментів матчу стався в першій партії, коли українка програвала з рахунком 0:5, але зуміла зрівняти рахунок. Китаянка потім виграла два гейми поспіль, але психологічно вже була надламана, що позначилося на результаті наступних двох сетів.

У свою чергу, Сергій Стаховський спочатку мав мінімальні шанси в боротьбі з гравцем Топ-10 світового тенісу Маріном Чілічем (Хорватія) і поступився практично без боротьби - 1:6, 2:6, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, US Open проходить цього року в Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня. Також в турнірі беруть участь українці Ілля Марченко (виграв матч першого кола напередодні і в ніч на п'ятницю проведе наступний матч), Олександр Долгополов (знявся з турніру по ходу першого матчу через травму) і Катерина Козлова, яка вибула з боротьби після поразки в першому колі від гравця Топ-10 світового рівня Вінус Вільямс (США) з рахунком 2:6, 7:5, 4:6 .