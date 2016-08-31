Збірна України виграла 12 медалей і стала абсолютним Чемпіоном світу з ракетомодельного спорту

Українська команда завоювала 12 медалей і в загальному медальному заліку обійшла такі високотехнологічні країни, як США і Китай, повідомляє прес-служба Федерації ракетомодельного спорту України.

Таким чином, у змаганнях дорослих команд українці отримали звання абсолютного Чемпіона світу.

На другому місці розташувалася команда Болгарії, третє - у збірної США.

У командному заліку збірна України здобула 3 золотих та 1 срібну медаль. В особистому заліку троє українських спортсменів завоювали срібло, двоє – бронзу. Призові місця українські спортсмени посіли в п'яти різних класах ракет.