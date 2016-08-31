Троє учасників Ігор-2008 з Росії дискваліфіковані за допінг

Міжнародний олімпійський комітет назвав імена шести спортсменів, які брали участь в Іграх-2008 в Пекіні, і позбулися своїх нагород після повторної перевірки допінг-проб, повідомляється в релізі МОК.

У списку шести - половина - спортмени з Росії. Решта троє представляють також пострадянський простір.

Важкоатлетки Марина Шаїнова і Надія Евстюхіна позбавлені, відповідно, срібної та бронзової медалей. Тетяна Фірова посіла шосте місце в бігу на 400 метрів і завоювала срібну медаль в естафеті 4×400 метрів.

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Також не пройшли перевірку допінг-проб важкоатлет Олександру Дудогло з Молдови, Тігран Мартиросян з Вірменії та Інтігам Заіров з Азербайджану.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що українські борці втратять медалі Олімпійських ігор Пекіна-2008 і Лондона-2012 через позитивні допінг-проби.