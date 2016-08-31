Велогонщик почав святкувати перемогу до фінішу і програв супернику півколеса (відео)

У британському місті Сайренсестер на фініші велогонки стався курйозний випадок, який в одну секунду перетворив переможця змагань у невдаху, повідомляє SWNS TV.

Гонщик Джеймі Уілкінс впевнено йшов до фінішу гонки першим. Озирнувшись і вирішивши, що перемога вже від нього не піде, Уілкінс переможно здійняв руку над головою і почав святкувати.

Цим не міг не скористатися його суперник, який миттєво прискорився і зміг обігнати Уїлкінса в останній момент.

Найбільший шок відчув вболівальник Джеймі в зеленій футболці — від великої радості за Уїлкінса до усвідомлення того, що відбулося насправді.