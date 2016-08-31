Велогонщик почав святкувати перемогу до фінішу і програв супернику півколеса (відео)
16:32, 31 серпня 2016Інше
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Курйозний випадок стався у Великобританії.
gloucestershirelive.co.uk
У британському місті Сайренсестер на фініші велогонки стався курйозний випадок, який в одну секунду перетворив переможця змагань у невдаху, повідомляє SWNS TV.
Гонщик Джеймі Уілкінс впевнено йшов до фінішу гонки першим. Озирнувшись і вирішивши, що перемога вже від нього не піде, Уілкінс переможно здійняв руку над головою і почав святкувати.
Цим не міг не скористатися його суперник, який миттєво прискорився і зміг обігнати Уїлкінса в останній момент.
Найбільший шок відчув вболівальник Джеймі в зеленій футболці — від великої радості за Уїлкінса до усвідомлення того, що відбулося насправді.
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