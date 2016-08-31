Гімнаст Верняєв ввосьме визнаний найкращим спортсменом місяця в Україні

Гімнаст Олег Верняєв визнаний найкращим спортсменом серпня в Україні, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Для гімнаста нагорода найкращому спортсмену місяця є восьмою в кар'єрі.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 22-річний гімнаст виграв дві медалі - срібло в індивідуальному багатоборстві та золото у вправах на брусах.

Найкращим тренером серпня визнаний особистий наставник Верняєва Геннадій Сартинський.

Зазначимо, що олімпійська медаль Верняєва у багатоборстві стала першою за останні 16 років в історії української спортивної гімнастики після "бронзи" Олександра Береша в Сіднеї-2000.