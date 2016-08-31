Українські борці втратять медалі Олімпіади через допінг - ЗМІ

Кілька борців з України втратять олімпійські медалі через позитивні допінг-тестів у Пекіні-2008 і Лондоні-2012. Про це повідомляє tribuna.com, посилаючись на FloWrestling.

Імена борців поки не повідомляються.

На даний момент відомо, що золота Пекіна-2008 позбудеться Артур Таймазов з Узбекистану (до 120 кг), його медаль перейде російському борцю Бахтіяру Ахмедову.

Крім того, втратять нагороди ще кілька борців з Казахстану і Азербайджану.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році "срібло" у вільній боротьбі здобув українець Валерій Андрійцев.

На Олімпіаді в Пекіні в 2008 році чотири українці здобували медалі – Армен Варданян, Василь Федоришин, Андрій Стадник та Тарас Данко.